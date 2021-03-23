شاهد: آلاف الهنود يُشاركون في احتفالات مهرجان هولي للألوان دون احترام تدابير الوقاية من جائحة كورونا

شارك الآلاف من الهنود في فعاليات مهرجان هولي للألوان في شوارع بارسانا. أغلب المشاركين لم يحترموا تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث لم يتباعدوا اجتماعيا ولم يرتدوا الكمامات الواقية.

ويمثل مهرجان هولي للألوان بداية الربيع في الهند ويحتفل به في جميع أنحاء البلاد بمساحيق ملونة وماء وبخاخات لقذف الماء والألوان. وخلال الاحتفالات لوحظ تطاير ألوان زاهية تتراوح بين الزهري والأرجواني وتساقط الغبار الملوّن بألوان قوس القزح على المشاركين.

يُذكر أن الهند أبلغت عن أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أربعة أشهر، وسط زيادة مقلقة دفعت عدة ولايات إلى العودة إلى شكل من أشكال القيود على التجمعات العامة.

هناك مخاوف في الهند من زيادة أعداد المصابين بالفيروس التاجي ورغم ذلك لم تمنع السلطات العديد من الأشخاص من التوجه إلى شوارع الهند للاحتفال بمهرجان هولي، أو مهرجان الألوان، الذي يُعد أحد أشهر المهرجانات الدينية. وعادة ما يكون مهرجان هولي للألوان مصدر جذب كبير للسياح.

وأبلغت وزارة الصحة الهندية هذا الثلاثاء عن 40715 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية. وعلى الرغم من الاحتفال بهولي في يوم الـ 29 مارس -آذار من هذا العام، في القرى المحيطة بماثورا، إلا أنّ البعض احتفل بأسبوع قبل التاريخ الحقيقي للمهرجان.