ماكرون يعلن إعادة فتح السفارة الفرنسية في العاصمة الليبية الإثنين

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن فرنسا ستعيد فتح سفارتها في ليبيا الإثنين المقبل وذلك على هامش لقائه برئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.

ووهذه أول زيارة إلى خارج البلاد للرئيس الانتقالي، واستقبله ماكرون في قصر الإليزيه خلال لقاء بلغت مدته 45 دقيقة بحسب ما أشارت إليه وسائل إعلام فرنسية.

وقال ماكرون "بدءاً من الإثنين ستكون أبواب سفارتنا مفتوحة مجدداً".

وتناقش الطرفان في ملفات عدّة أبرزها المسائل الدفاعية ومحاربة الإرهاب وأيضاً ملفات اقتصادية، وذكر مراقبون أن فرنسا تنتظر من الجانب الليبي تفعيل عقود لتسليح الجيش.

وكانت الدبلوماسية الفرنسية أغلقت بعثتها في ليبيا في 2014 ولكنها لم توقف أعمالها بشكل كامل.