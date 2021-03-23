شاهد: 100 جريح بسبب انهيار منصة مكتظة بالمتفرجين خلال مباراة رياضية في الهند

أصيب حوالى مائة شخص إثر سقوط منصة خشبية مكتظة بالمتفرجين في ملعب في سوريابيت بولاية تيلانجانا جنوب الهند. وكان المتفرجون يحضرون حفل افتتاح البطولة الوطنية السابعة والأربعين للناشئين في رياضة الكابادي، وهي رياضة تجمع بين المصارعة والملاحقة وتحظى بشعبية كبيرة في الهند.

وانهارت المنصة بعد دقائق من انطلاق مباراة في الكابادي حيث اشارت وسائل الإعلام إلى أن المنصة كانت تضم أكثر من 1500 شخص، وهو أعلى بكثير من طاقتها الاستيعابية.