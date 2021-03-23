شاهد: تشيكيون يحوّلون إحدى أشهر ساحات العاصمة إلى "مقبرة" بعد سنة من الوباء

رشّ مواطنون من جمهورية التشيك أرصفة إحدى الساحات المشهورة في العاصمة براغ بالطلاء الأبيض، راسمين صلباناً ترمز إلى عدد الوفيات الذي تسبب به وباء كوفيد-19.
وحلت الإثنين الذكرى السنوية الأولى على تسجيل أول وفاة بسبب الجائحة، واستغل متظاهرون غاضبون من إدارة الحكومة الأزمة الطبية المناسبة لتحويل إحدى ساحات براغ إلى ما يشبه "المقابر العسكرية".
واختار المتظاهرون طلاء سيزول مع المطر حماية للمكان الأثري والذي تشتهر به التشيك سياحياً، فيما قرعت أجراس الكنائس في البلد الشرقي الذي فقد حتى الآن نحو 25 ألف إنسان بسبب الجائحة.
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