منظمة الصحة العالمية: من لديه مخزون من أسترازينيكا ويتردد في استخدامه فليعطونا إياه لتوزيعه

وجهت منظمة الصحة العالمية رسالة للدول، التي تملك مخزونا من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد ولكنها تتردد في استخدامه، مفادها أنها على أتمّ الاستعداد لتلقي اللقاح وتسليمه لدول أخرى، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الدول التي ترغب في استقبال جرعات من اللقاح المذكور.

وأوضح الدكتور بروس أيلوارد، المستشار الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تلقت "الكثير من الأسئلة" بخصوص لقاح أسترازينيكا وسط مخاوف مبكرة بشأن ما إذا كان للقاح علاقة بحالات تجلط الدم الحاد والنادر لدى بعض المرضى الذين تلقوا جرعة أو جرعتين منه.

وأكد أيلوارد أمام الصحفيين أن الدول التي تسعى لطرح لقاح أسترازينيكا "حريصة جدًا" على الحصول عليه، بما في ذلك الدول المشاركة في آلية "كوفاكس" المدعومة من الأمم المتحدة. و"كوفاكس" برنامج أممي يهدف إلى تأمين اللقاحات المضادة لكورونا في الدول التي تحتاج اللقاح، سواء كانت غنية أو فقيرة.

واعتبر أيلوارد أن "المشكلة لا تكمن في نقص الطلب، على العكس تماما. إن كانت هناك أي دول لديها مخاوف أو لا تستخدم اللقاح بشكل كامل فلتجعله متاحا لكوفاكس لأن لدينا قائمة طويلة من الدول المهتمة جدا باستخدام لقاح أسترازينيكا" وأضاف أيلوارد: "ببساطة لا يمكننا الاكتفاء منه" النتائج الإيجابية للتجارب السريرية في الولايات المتحدة والتشيلي والبيرو "أعطت حقا ثقة جديدة وطلبا جديدا لهذا اللقاح".