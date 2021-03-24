نشرت مديرية الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مقطع فيديو من داخل مرفق دونا الحدودي للاحتجاز في تكساس، وذلك بعد أن منعت إدارة بايدن الصحفيين من الوصول إلى المرافق وسط ارتفاع عدد الأطفال المهاجرين دون مرافق. وكان جو بايدن قد تعهد بمحو ما وصفه بـ "العار الأخلاقي والوطني" الموروث عن سلفه دونالد ترامب، أي فصل آلاف العائلات المهاجرة، التي لم يتم لم شمل بعضها بعد.
ويظهر في الفيديو عدة أطفال يرتدون كمامات ويتلقون الفحوص الطبية والطعام. وفي مقطع آخر، يظهر أطفال صغار في منطقة للعب، ويقف أحد العاملين لمراقبتهم.
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