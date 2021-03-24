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ألمانيا

ميركل تتراجع عن قرار فرض الإغلاق خلال عطلة عيد الفصح وتعتذر للألمان

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بقلم:  يورونيوز
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المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل   -   حقوق النشر  Kay Nietfeld/(c) Copyright 2021, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
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تراجعت المستشارة الألمانية عن قرار سابق بفرض إغلاق صارم في أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفصح من 1 ولغاية 5 نيسان/أبريل لمواجهة النسخ المتحورة من كورونا.

وأقرت ميركل بأنها ارتكبت "خطأ" بقرارها تشديد إجراءات الاغلاق خلال عطلة عيد الفصح مؤكدة التخلي عن هذا المشروع الذي أثار انتقادات كثيرة.

وقالت المستشارة في كلمة في ختام اجتماع طارئ لقادة المقاطعات الألمانية الأربعاء "يجب الاعتراف بالخطأ عند حدوثه والأهم في أن يُصحح الخطأ وفي الوقت المناسب إن أمكن. أعرف أن هذا الاقتراح أثار مزيدا من عدم اليقين وأنا آسفة جدا لذلك وأطلب الصفح من المواطنين".

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى اجتماع عاجل حول وباء كوفيد-19 صباح الأربعاء مع 16 ولاية ومنطقة ألمانية بعد يومين من لقاء لكبار المسؤولين واجه انتقادات من جميع الأطراف، حسبما أعلن رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي المحافظ.

وقد أفضى هذا الاجتماع إلى إجراءات واجهت انتقادات من كل الأطراف، بينها إغلاق كل المحلات التجارية ودعوة إلى عدم استقبال مؤمنين في الكنائس طوال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الفصح.

المصادر الإضافية • ا ف ب