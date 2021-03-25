الدنمارك تمدد تعليق استخدام أسترازينيكا رغم خلاصة وكالة الأدوية الأوروبية

قررت الحكومة الدنماركية، الخميس، تمديد تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا ضدّ كوفيد-19، الذي تصنّعه الشركة السويدية-البريطانية العملاقة، لثلاثة أسابيع أخرى (حتى 18 نيسان/أبريل) ريثما تنتهي عملية تقييم الروابط المحتملة بين الجلطات دموية واللقاح.

وقررت الدنمارك تمديد التعليق على الرغم من أن وكالة الأدوية الأوروبية نظرت في المسألة، وفتحت الباب أم استخدام اللقاح مجدداً، حيث أعلنت مديرتها، إيمير كوك، "اقتناع الوكالة التام" بفوائد اللقاح المضاد لكورونا.

وقالت تانيا إريكسن من وكالة الأدوية الدنماركية خلال مؤتمر صحافي إن القرار جاء بناء على "العوارض الجانبية المحتملة"، مضيفة أن الوكالة لا يمكن أن تحسم، حتى الآن، غياب العلاقة التام بين تلقي اللقاح والجلطات الدموية النادرة جداً".

وكانت الدنمارك علقت استخدام أسترازينيكا في الحادي عشر من آذار/مارس الحالي بعد تقارير عن وفاة امرأة تبلغ 60 عاماً من العمر إثر إصابتها بجلطات دموية في مواضع عدّة من جسمها. ومع أن الأطباء الدنماركيين أكّدوا أنهم لا يمتلكون الدليل على أن الوفاة حدثت بسبب اللقاح، قررت السلطات تعليق استخدامه بانتظار إجراء دراسات وفحوص إضافية عليه.

وتوفي أيضاً رجل آخر بعد تلقيه اللقاح، وأوضحت إريكسن أن الجلطات التي تعرض لها الشخصان "لم تكن جلطات عادية مثل تلك التي تحصل في الذراع أو الساق".

وتقول إحصائيات صادرة عن المركز الأوروبي للسيطرة على الأوبئة إن الدنمارك التي يسكن فيها نحو 6 ملايين شخص، وزعت نحو مليون جرعة من اللقاحات، أكثريتها من لقاح فايزر-بيونتك وموديرنا الأميركيين ونحو 150 ألف حقنة فقط من أسترازينيكا.

وأشارت أسترازينيكا إلى أن الحكومة لا يمكن أن تتخذ "موقفاً نهائياً" من استخدام أسترازينيكا في الوقت الحالي، ولم تخفِ "حرص السلطات الصحية الشديد والمبالغ به أحياناً". وقالت إريكسن إن الجهات المعنية بدأت بإعداد أكثر من دراسة ولكنها لم تتوصل إلى أية خلاصات حتى الآن، ولهذا السبب تحديداً تقرر تمديد تعليق استخدام اللقاح.