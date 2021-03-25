تقرير: إيران استهدفت سفينة إسرائيلية بصاروخ في بحر العرب

ذكر تقرير نشرته القناة 12 العبرية، اليوم، الخميس، أن سفينة شحن إسرائيلية أصيبت بصاروخ إيراني في بحر العرب، خلال رحلة كانت تقوم بها باتجاه الهند.

وبحسب التقرير كانت السفينة المملوكة من قبل مجموعة "XT Management" التي يرأسها رجل الأعمال الإسرائيلي إيهود أنجيل، في رحلة من تنزانيا إلى الهند عندما أصابها الصاروخ.

ويقع مقر الشركة المالكة في حيفا، واتُخذ القرار بمتابعة الرحلة بحسب ما ذكر التقرير، على أن يتم تقييم الأضرار في الهند.

وذكر مسؤول في الخارجية الإسرائيلة إن الخارجية تتحقق من دقة التقرير.

وقبل نحو أسبوعين، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن إسرائيل هاجمت أكثر من 12 ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى سوريا في العام الماضي، كانت بصدد خرق العقوبات الأميركية.

ويذكر تقرير القناة الـ12 أن إيران قد تهاجم سفن شحن إسرائيلية أخرى، ما دفع بوزارة الدفاع الإسرائيلية إلى تقيم الخطر.

ومنذ نهاية عام 2019، استخدمت إسرائيل أسلحة من بينها ألغام بحرية لضرب ناقلات نفطية إيرانية شقت طريقها إلى سوريا أثناء إبحارها في البحر الأحمر.

وفي بداية آذار/مارس، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي تعرضت له سفينة إسرائيلية في خليج عُمان وقع أواخر شباط/فبراير.