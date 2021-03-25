كورونا يوقف محادثات تشكيل ائتلاف حاكم في هولندا

أوقفت المحادثات المخصصة لتشكيل حكومة هولندية جديدة بعدما تبين أن أحد "الكشّافيْن" اللذيْن يقودان المحادثات، وهي مسؤولة هولندية ونائبة رئيس الوزراء مارك روته، مصابة بفيروس كورونا.

وتبيّن أنّ كايسا أولوغرين، وزيرة الداخلية، والتي تعتبر "كشّافةً" في اللغة السياسية الهولندية، إذ تدرس تركيبة الائتلاف الجديد الممكنة، مصابة بفيروس كورونا، ما أدى إلى إيقاف النقاشات فوراً.

وأولوغرين ثاني مسؤولة في حكومة روته تعلن إصابتها بالفيروس بعد وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، منى كايزر.

ومن المتوقع أن تستمر النقاشات لعدة أسابيع أو حتى أشهر وهي نقاشات يتم إجراؤها بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد الأسبوع الفائت، وفاز فيها حزب مارك روته المحافظ "في في دي".

ولكن حزب روته يحتاج إلى التحالف مع جهات سياسية أخرى من أجل تأمين أكثرية في البرلمان المؤلف من 150 مقعداً. وكان من المقرر أن يلتقى الكشافان بروته وأيضاً سيغريد كاغ، رئسية حزب "دي66" الوسطي الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات.

وقال مكتب الحكومة إن المسؤولين يبحثون في كيفية وموعد استئناف المحادثات، ولكن أيّ شيء لم يقرر حتى الآن.