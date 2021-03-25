شاهد: للمرة الثانية.. كريستوفر تورديل يتوج بلقب بطولة العالم للتزلج على الجليد

انتهت مسابقة "فري رايد" الدولية التي تقام سنويا في نهاية شهر مارس/أذار أو في بداية شهر أبريل/نيسان في الواجهة الشمالية لمدينة بيك ديس روسيس في مرتفعات فيربييه بسويسرا بفوز السويدي كريستوفر تورديل بلقب بطولة العالم للتزلج الحُر على الجليد، ليتوج باللقب للمرة الثانية بعد فوزه بنسخة العام 2018.

وعن فئة السيدات، تصدرت إليزابيث جيريتزن المتزلجة السويدية البالغة من العمر 25 عاما الترتيب، وحصلت على لقب بطولة العالم بفارق 20 نقطة فقط.