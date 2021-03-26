بعد 200 عام من فقدان أثرها.. اكتشاف لوحة لفراغونار في فرنسا

اكتُشِفَت تحفة فنية للرسام الفرنسي جان أونوريه فراغونار تمثل "فيلسوفاً يقرأ" خلال جردة ميراث، على ما أعلنت الخميس دار المزادات "أنشير شامباني" وشركة الخبراء "توركان" في باريس التي تولت التأكد من صحة القطعة.

وكان خبير المزادات أنطوان بوتي يجري جردة لميراث في شقة فلفتت انتباهه لوحة بيضاوية معلقة على جدار في غرفة المعيشة لم تكترث بها الأسرة على مدى أجيال. ولاحظ بوتي نقشاً قديماً غير واضح على الجزء الخلفي من الإطار الخشبي المذهب تبيّن أنه توقيع فراغونار (1732-1806). وأكدت شركة "توركان" المتخصصة في الأعمال الفنية القديمة أن اللوحة تعود بالفعل إلى الرسام الفرنسي.

وستُعرض هذه اللوحة التي فُقِد أثرها منذ أكثر من 200 عام في مزاد يقام في 26 حزيران/يونيو وقُدّر سعرها بما بين 1,5 ومليوني يورو.

تعود اللوحة إلى حقبة 1768-1770 التي تجرأ خلالها فراغونار على تحرير أسلوبه لإضفاء متعة الرسم. وبعيداً uن الموضوعات الأنثوية والمتحررة التي صنعت شهرته، اختار موضوع القراءة.

ورسم فراغونار تسع لوحات على الأقل تصور رجالاً، إضافة إلى "فيلسوف يقرأ".