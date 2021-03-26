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المملكة العربية السعودية

بالصور: سعوديون ينقذون عشرات الدلافين إثر جنوحها عند شاطئ خور الثقبة

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بقلم:  يورونيوز
متطوعون سعوديون يرجعون الدلافين العالقة باليد إلى المياه العميقة في منطقة أملج الواقعة على البحر الأحمر- السعودية.
متطوعون سعوديون يرجعون الدلافين العالقة باليد إلى المياه العميقة في منطقة أملج الواقعة على البحر الأحمر- السعودية.   -   حقوق النشر  أ ف ب بواسطة وكالة الأنباء السعودية
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أنقذ متطوعون سعوديون أكثر من أربعين دلفينا في شمال غرب المملكة إثر جنوحها على الشاطئ بسبب "الرياح الشديدة"، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الجمعة.

وأوضحت الوكالة أن الدلافين جنحت هذا الأسبوع عند شاطئ خور الثقبة في رأس الشعبان بمحافظة أملج شمال غرب المملكة، بسبب "الرياح الشديدة واضطراب الأحوال الجوية".

أ ف ب بواسطة وكالة الأنباء السعودية
متطوع سعوي ينقذ دلافين جانحةأ ف ب بواسطة وكالة الأنباء السعودية

وأشارت الوكالة إلى أن عملية الإنقاذ التي تولاها متطوعون من أبناء المنطقة وجهات متخصصة أسفرت عن إغاثة أكثر من أربعين دلفينا، فيما نفق سبعة منها إثر جنوحها في مياه قليلة العمق ما صعّب إعادتها إلى البحر.

وتظهر صور دلافين تحاول العودة إلى أعماق البحر الأحمر، ثم يعيدها رجال بأيديهم إلى المياه الفيروزية الصافية المحاطة بالرمل الأبيض.

أ ف ب بواسطة وكالة الأنباء السعودية
متطوعون ينقذون دلافين جانحةأ ف ب بواسطة وكالة الأنباء السعودية
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ولفتت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى مشاركة عناصر من قوات حرس الحدود ووزارة البيئة والمياه والزراعة وبلدية أملج والدفاع المدني "وعدد من المتطوعين" في عملية الإنقاذ.

المصادر الإضافية • أ ف ب