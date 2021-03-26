شاهد: 13 مليون دولار ثمنا للوحة أنجزها فان غوخ أثناء إقامته في فرنسا

بيعت لوحة نادرة للرسام فينسنت فان غوخ رسمها خلال حقبة من حياته عاشها في باريس، في مقابل 13 مليون يورو بما يشمل المصاريف، خلال مزاد في العاصمة الفرنسية، في "رقم قياسي للفنان في فرنسا"، على ما أعلنت دار سوذبيز.

تحمل اللوحة التي أنجزها الرسام عام 1887 خلال السنتين اللتين أمضاهما في باريس، عنوان "مشهد من الشارع في مونمارتر"، وهي كانت مدرجة ضمن كتيبات الأعمال (من خلال صور بالأبيض والأسود)، لكن لم تُطرح يوما للعرض.

كانت قيمة اللوحة تقدر بمبلغ يراوح بين خمسة ملايين يورو وثمانية ملايين. وبقيت محفوظة منذ قرن لدى عائلة فرنسية واحدة.

يقول فابيان ميرابو وكلوديا مرسييه اللذان أعادا اكتشاف اللوحة "هذه مغامرة جميلة للسوق الفرنسية التي لم تشهد على لوحة بهذه الجودة لفان غوخ منذ زمن بعيد".

وشهد مزاد علني في العام 2017 بيع لوحة للرسام الهولندي تحمل عنوان "الحقل والفلاح" رسمها عام 1889 وحققت 81 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار كريستيز في نيويورك.

وفي لندن، يُطرح أيضا للبيع في مزاد بورتريه أنجزه بيكاسو سنة 1941 للرسامة دورا مار يظهرها جالسة على أريكة. وتُقدّر قيمة اللوحة بمبلغ يراوح بين 6,5 ملايين جنيه استرليني و8,5 ملايين (ما يعادل 8,93 ملايين دولار و11,68 مليونا)، إضافة إلى عمل للبريطاني ديفيد هوكني، أحد الفنانين الأحياء صاحب الأعمال الأغلى ثمنا في المزادات.