فشلت محاولة الجمعة لتعويم ناقلة الحاويات البالغ طولها 400 متر والعالقة منذ أربعة أيام في قناة السويس، وفق ما أعلنت شركة "برنارد شولته شيبمانجمنت" (بي أس أم) ومقرها سنغافورة التي تشرف على الإدارة التقنية للسفينة.

وقالت الشركة في بيان إن عمليّة تهدف إلى "تعويم السفينة" في 26 آذار/مارس "لم تنجح"، وأضافت أن "قاطرتين إضافيتين بقوة تراوح بين 220 و240 طنا" ستصلان بحلول 28 آذار/مارس للمساعدة في تعويم السفينة.

وفي واشنطن، عرضت الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة المصرية المساعدة في جهود تعويم ناقلة الحاويات وإعادة فتح القناة للملاحة.

وقالت المتحدثة بإسم البيت الأبيض جين بساكي إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في قناة السويس "عن كثب".