قُتل أربعة متظاهرين على الأقل إثر نشوب اشتباكات مع الشرطة خلال مسيرات خرجت في العاصمة دكا اعتراضاً على زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن أعضاء في جماعة "حفاظ الإسلام"، وهي ليست حزباً سياسياً ولكن لديها شبكة قوية من المدارس الإسلامية في جميع أنحاء البلاد، هاجموا العديد من الهياكل الحكومية مما دفع الشرطة إلى اتخاذ إجراءات ضدهم.

ويتهم المنتقدون حزب مودي الهندوسي القومي بتأجيج الاستقطاب الديني في الهند والتمييز ضد الأقليات في الهند وخاصة المسلمين.