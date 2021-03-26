توافد سكان طوكيو إلى المتنزهات والمعابد والأضرحة أو إلى ضفاف الأنهار الجمعة للاستمتاع بأزهار الكرز، وهو حدث سنوي مهم في اليابان، رغم محاولة السلطات تقييد الاحتفالات خشية تفشي الوباء.

ويشكّل موسم "هانامي" (اي "تأمل الزهور") في العادة مناسبة يتنزه خلالها اليابانيون ضمن مجموعات ويتناولون الطعام تحت ظلال الأشجار التي تتدرج ألوان أزهارها من الأبيض إلى الوردي ، وغالباً ما يتوجون نزهتهم بتناول المشروبات المحلية التقليدية.

وعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ التي كانت لا تزال سارية في طوكيو الكبرى حتى نهاية الأسبوع الفائت سعياً إلى كبح تفشي فيروس كورونا، طلب حاكم العاصمة يوريكو كويكي من السكان تجنب تناول الطعام تحت أشجار الكرز.