توافد سكان طوكيو إلى المتنزهات والمعابد والأضرحة أو إلى ضفاف الأنهار الجمعة للاستمتاع بأزهار الكرز، وهو حدث سنوي مهم في اليابان، رغم محاولة السلطات تقييد الاحتفالات خشية تفشي الوباء.
ويشكّل موسم "هانامي" (اي "تأمل الزهور") في العادة مناسبة يتنزه خلالها اليابانيون ضمن مجموعات ويتناولون الطعام تحت ظلال الأشجار التي تتدرج ألوان أزهارها من الأبيض إلى الوردي ، وغالباً ما يتوجون نزهتهم بتناول المشروبات المحلية التقليدية.
وعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ التي كانت لا تزال سارية في طوكيو الكبرى حتى نهاية الأسبوع الفائت سعياً إلى كبح تفشي فيروس كورونا، طلب حاكم العاصمة يوريكو كويكي من السكان تجنب تناول الطعام تحت أشجار الكرز.
No Comment المزيد من
فيديو: حريق هائل يحوّل حياً بأكمله إلى رماد في سيراليون
شاهد: احتفالات في اليونان بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلالها عن الإمبراطورية العثمانية
شاهد: الثلوج تغطي أجزاء كبيرة من إسطنبول ومناطق أخرى من تركيا
شاهد: حمم بركان إتنا تصل إلى ارتفاع 900 متر في سماء إيطاليا
شاهد: للمرة الثانية.. كريستوفر تورديل يتوج بلقب بطولة العالم للتزلج على الجليد
شاهد: إدارة بايدن تنشر فيديوهات لمرافق حدودية تضم عشرات الأطفال
شاهد: آلاف المتفرجين يتابعون ثورة بركان جبل فاجرادالسفيال في أيسلندا
شاهد: شرطة المرور في روما تعود للعمل في ساحة "بياتزا فينتسيا"
فيديو | مقتل 15 شخصاً على الأقل وفقدان المئات بعد احتراق مخيم للروهينغا في بنغلادش
شاهد: 100 جريح بسبب انهيار منصة مكتظة بالمتفرجين خلال مباراة رياضية في الهند
شاهد: الرئيس البرازيلي يوزع كعك عيد ميلاده على أنصاره بعد غسل يديه في فسقية
شاهد: تشيكيون يحوّلون إحدى أشهر ساحات العاصمة إلى "مقبرة" بعد سنة من الوباء
شاهد: سياح يبحثون عن المغامرة بالقرب من فوهة بركان ثائر في روسيا
شاهد: عشرات الكلاب تحصل على بركة القديس لعازر في نيكاراغوا
شاهد: الشرطة تلاحق منتهكي الحجر الصحّي في الأحياء الفقيرة في فنزويلا