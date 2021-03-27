5 قتلى على الأقل و24 مصاباً في انهيار مبنى في العاصمة المصرية

بعد أقل من 24 ساعة على حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج المصرية، أوقع عشرات القتلى والجرحى، تقع حادثة جديدة في القاهرة موقعة خمسة قتلى.

فقد أعلن مسؤول مصري عن انهيار مبنى مؤلف من تسعة طوابق فجر السبت، مخلفاً خمسة قتلى وأربعة وعشرين جريحاً.

وأعلن خالد عبد العال، المدير الإداري لمحافظة القاهرة، أن عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين محاصرين تحت أنقاض المبنى الكائن في حي السلام بالعاصمة المصرية في حين نقل أربعة وعشرون مصاباً على الأقل إلى المستشفيات.

وطوّقت الشرطة المنطقة لمنع توافد الناس خاصة ممن يبحثون عن أقارب لهم يقطنون في المبنى، كما شوهد عمال وهم يزيلون الأنقاض باستخدام الجرافات.

حتى اللحظة لم يتضح ولم يعلن رسمياً عن سبب انهيار المبنى، وذكر عبد العال أنه تم تشكيل لجنة هندسية لفحص السلامة الإنشائية للمباني المجاورة.

هذا الحادث ليس الأول من نوعه في مصر سببه البنايات المهترئة ونقص الصيانة كما أن الكثافة السكانية وغلاء المدن الكبرى يدفعان مطوّري العقارات إلى انتهاك تصاريح ومعايير البناء والسلامة في سبيل تحقيق مكاسب كبيرة وسريعة إذ غالباً ما تُضاف طوابق أخرى دون تصريح أو يتم اللجوء لمواد في البناء غير مطابقة للمعايير.

وقد شنّت الحكومة مؤخرًا حملة على الأبنية غير المرخّصة في البلاد، إذ يُسجن المخالفون وتُهدم المباني في كثير من الأحيان.