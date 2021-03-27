كرمت السلطات الفرنسية السبت القائد العسكري الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود بالكشف عن لوحة خاصة له وإطلاق إسمه على أحد ممرات حدائق الشانزيليزيه في العاصمة باريس.

وافتتحت عمدة العاصمة الفرنسية آن هيدالغو الممر في حضور أحمد مسعود نجل الزعيم الراحل وعدد من الشخصيات الفرنسية والأفغانية العامة.

ويأتي تكريم مسعود بعد عشرين عاماً من مقتله على يد عناصر تابعين لحركة طالبان وتنظيم القاعدة قبل يومين من هجمات 11 سبتمبر – أيلول التي ضربت مدينة نيويورك الأمريكية.

وحارب مسعود ضد الغزو السوفييتي لأفغانستان قبل أن يواجه حركة طالبان وتنظيم القاعدة إبان حكم الحركة لأفغانستان بين عامي 1996 و2001.

ولطالما حذر الزعيم الأفغاني من خطر طالبان والقاعدة على الأمن الدولي وجاءت أبرز تحذيراته حين استقبله البرلمان الأوروبي قبل هجمات 11 سبتمبر بخمسة أشهر.

وقالت هيدالغو إن تخصيص فضاء للقائد مسعود في شوارع في باريس هو "احتفال بنضال عالمي عميق" من أجل الحرية.