شاهد: تحطم مروحية عسكرية في الأوروغواي خلال نقلها لقاحات مضادة لكوفيد-19

تحطمت مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية في الأوروغواي، كانت تنقل شحنة من اللقاحات المضادة لكورونا في رحلة بين العاصمة مونتفيدو ومدينة روشا التي تقع في الجنوب الشرقي من البلاد. ونقل الطياران فوراً إلى مستشفى للعلاج بعد إصابتهما بجروح. وكان من المفترض أن يتلقى مدنيون تخطى سنهم الثمانين عاماً جرعة من اللقاحات الـ 180 التي كانت تقلها المروحية إلى روشا.

وحصدت جائحة كوفيد-19 في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أرواح أكثر من 700 ألف شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم في كانون الأول/ديسمبر 2019، بحسب بيانات رسمية.