خرج نشطاء أمريكيون في مسيرة بمدينة بورتلاند أمس الجمعة للتنديد بما وصفوه بالـ"عنف ضد الأمريكيين من أصل آسيوي" وذلك في أعقاب ارتفاع الهجمات التي تستهدفهم.
وخرجت المظاهرة تحت شعار "أوقفوا كراهية الآسيويين" وقال المنظمون "إن مئات حالات العنف ضد هؤلاء تظهر كيف أن كراهية الأجانب والمشاعر المعادية لآسيا أصبحت أكثر قوة خلال جائحة كوفيد -19".
ووقعت أبرز الهجمات التي استهدفت أمريكيين من أصل آسيوي في الولايات المتحدة في السابع عشر من الشهر الجاري حين فتح مسلح النار داخل ثلاثة صالونات للتدليك في مدينة أتلانتا وضواحيها ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.
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