تخوض دول العالم كلها سباقا مع الزمن لتوفير لقاحات كورونا لشعوبها وسط شحّ في الجرعات وتهافت القوى الكبرى على الظفر بحصص تكفل لها تحقيق ما يسمى بمناعة القطيع وإنقاذ اقتصاداتها من جائحة أصابتها في مقتل.

والحال هذه يبرز السؤال التالي: أين الدول العربية من هذا السباق وأين وصلت حملات التلقيح ؟

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تلقيها أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد يوم الخميس الماضي عبر برنامج "كوفاكس" الدولي الذي يهدف إلى توفير اللقاح مجاناً للدول المتوسطة والمنخفضة الدخل.

وأكدت الوزارة وصول 336 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني - السويدي في انتظار وصول شحنات أخرى خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وأعلنت الوزارة تلقي أكثر من 3,400 شخص الجرعة الأولى من اللقاح أمس السبت.

وسجلت العراق أكثر من 827 ألف إصابة و14,177 وفاة جرّاء كوفيد-19 حتى الآن.

ويأتي تسلم العراق لشحنتها الأولى من اللقاح في وقت يتفاوت فيه تقدم حملات التطعيم ضد الفيروس في باقي الدول العربية.

الإمارات

كانت الإمارات من أوائل الدول في الوطن العربي والعالم التي بدأت حملات التطعيم في الأسبوع الأخير من ديسمبر – كانون الأول الماضي باعتماد لقاحات سينوفارم الصيني وفايزر – بايونتك الأمريكي بالإضافة إلى لقاح سبوتنيك الروسي.

وطبقاً لوزارة الصحة الإماراتية، بلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى يوم الأحد 8,081,571 جرعة بمعدل 81,71 جرعة لكل 100 شخص وهو من اعلى معدلات التلقيح عالمياً.

وسجلت الإمارات حتى الآن 445,197 إصابة بالفيروس و1,481 حالة وفاة جراءه حتى الآن.

السعودية

بدأت السعودية حملة التطعيم في منتصف ديسمبر – كانون الثاني الماضي واعتمدت ثلاثة لقاحات هي فايزر وموديرنا الأمريكيين وأسترازينيكا.

وبلغ العدد الإجمالي لمن تلقوا اللقاح في المملكة حتى الآن 4,076,005 أي بمعدل 11,71 لكل 100 شخص.

ووصل إجمالي الحالات المؤكدة للإصابة بكوفيد-19 في السعودية 387,794 حالة وتم تسجيل أكثر من 6,600 وفاة.

قطر

بدأت قطر حملتها أيضاً في ديسمبر – كانون الأول باعتماد لقاحي فايزر وموديرنا ووصل عدد الجرعات االتي حصل عليها الأشخاص بالإمارة إلى 740,309، طبقاً لإحصاءات وزارة الصحة هناك.

وسجلت قطر 177,774 إصابة بالفيروس و284 وفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن.

البحرين

بدأت البحرين حملتها في ديسمبر – كانون الأول باعتماد لقاحي سينوفارم الصيني ثم لقاح سبوتنيك الروسي.

وقالت وزارة الصحة البحرينية أمس السبت فإن عدد الجرعات الأولى من اللقاح بلغ 478,094 حتى الآن بينما بلغ عدد الجرعات الثانية 245,907.

وسجلت البحرين أكثر من 140 ألف إصابة بالفيروس و513 وفاة جراءه حتى الساعة.

عُمان

اعتمدت سلطنة عًمان لقاحي فايزر وأسترازينيكا ووصل عدد من حصلوا على جرعات اللقاح بها إلى 110,179 طبقاً لآخر نقرير أسبوعي أصدرته وزارة الصحة الأربعاء الماضي.

وبلغ عدد الإصابات بكوفيد-19 في عُمان 156,087 و1,661 وفاة منذ بدء الجائحة.

الأردن

بدأت الأردن حملتها في منتصف يناير – كانون الثاني الماضي باعتماد لقاحي سينوفارم الصيني وفايزر.

وطبقاً لإحصاءات وزارة الصحة المنشورة يوم 24 مارس – آذار، فقد بلغ عدد من حصلوا على الجرعات الأولى من اللقاح 251,197 وعدد من حصلوا على جرعتين 68,943.

ووصل إجمالي الإصابات في الأردن 582,133 إصابة و6,472 وفاة حتى الآن.

سوريا

تأخرت حملة التطعيم ضد الفيروس في سوريا ولم تبدأ سوى خلال الشهر الجاري باقتصارها على العاملين بالقطاع الطبي حتى الآن.

وتقوم الحملة السورية على تزويد المواطنين بلقاحي سينوفارم وسبوتنيك ولا تتوافر حتى الآن معلومات عن عدد الجرعات التي تم منحها.

وسجلت سوريا رسمياً 18,356 إصابة بالفيروس و1,227 وفاة حتى الآن.

لبنان

بدأ لبنان حملته في فبراير – شباط بلقاح فايزر وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في آخر إحصاء لها يوم الجمعة الماضي عن تلقي 122,376 شخص الجرعة الأولى منه و64,756 شخص الجرعة الثانية.

وبلغت إصابات كوفيد-19 في لبنان أكثر من 458 ألف حالة بالإصافة إلى أكثر من ستة آلاف وفاة.

مصر

أعلنت مصر عن بدء حملتها لتلقيح المواطنين في 4 يناير – كانون الثاني الماضي بعد استلامها 350 ألف جرعة من لقاح سينوفارم بالإضافة إلى 50 الف جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وقامت الحكومة المصرية بالتعاقد لشراء 650 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني الآخر إلا أن تلك الجرعات لم تصل إلى البلاد حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن تلقي ما بين ألف وألفين شخص لجرعات اللقاح بشكل يومي مذاك دون ان تعلن الحصيلة الإجمالية لمتلقي اللقاح حتى الآن.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في مصر 199,364 حالو بالإضافة إلى 11,845 وفاة منذ بدء الجائحة.

ليبيا

أثرت الأوضاع السياسية غير المستقرة على قدرة ليبيا على البدء في حملة التلقيح ضد كوفيد-19.

ولكن رئيس الوزراء الجديد عبد الحميد الدبيبة تعهد بتوفيره في أسرع فرصة ممكنة كما أعلن رئيس اللجنة العلمية والاستشارية لمجابهة فيروس كورونا، خليفة البكوش في نهاية فبراير – شباط أن بلاده تعاقدت مع 4 شركات لاستيراد 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا دون تحديدها.

وقال الدبيبة إن الدفعة الأولى ستصل نهاية شهر مارس- آذار دون ورود معلومات عن البدء الرسمي للحملة حتى الآن.

تونس

بدأت تونس حملتها في 13 من شهر مارس – آذار الجاري بعد استيراد لقاحات سبوتنيك وسينوفاك وفايزر.

وبلغ عدد من حصلوا 38,853 حسب إحصاءات وزارة الصحة التونسية أمس السبت مع وجود 719,760 شخص مسجل في انتظار الحصول على اللقاح.

وسجلت تونس 703,279 إصابة و8,705 وفاة حتى الآن.

وتنتظر تونس وصول 100 ألف جرعة إضافية من لقاح سينوفاك يوم 30 أبريل – نيسان القادم.

الجزائر

تأخرت الجزائر نسبيا في بدء حملتها لتطعيم المواطنين وصرح الطبيب محمد يوسفي، رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى مدينة بوفاريك بضواحي العاصمة بالقول إن "الجزائر تأخرت كثيرا في حملة التلقيح و0,17 بالمائة من المواطنين فقط تلقوا اللقاح".

وطبقاً ليوسفي، فقد وصلت إلى الجزائر 300 ألف جرعة من اللقاحات، 50 ألف منها من لقاح سبوتنيك و50 ألف أسترازينيكا و200 ألف من اللقاحات الصينية.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في الجزائر 116,750 حالة حتى الآن 3,077 وفاة.

المغرب

قطعت المغرب شوطاً كبيراَ وكانت أولى الدول الإفريقية التي قامت بتلقيح المواطنين ضد كوفيد-19 بعد أن بدأت حملتها في 29 يناير – كانون الثاني الماضي.

وعقدت المغرب صفقات لشراء 65 مليون جرعة لقاح منها 40 مليون من اللقاح الصيني و25 مليون من لقاح أسترازينيكا ولا يعطل حملتها سوى تأخر وصول بعض من تلك الشحنات من منتجيها.

وقالت وزارة الصحة المغربية في آخر إحصاءاتها يوم الجمعة الماضي إن عدد من تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح بلغ 4,293,544 بينما وصل عدد من تلقوا الجرعتين إلى 3,321,742.

وسجلت المغرب إجمالي إصابات بلغ 493,867 وبلغت الوفيات بها 8,793.

اليمن

تلقي الحرب الدائرة في اليمن بظلالها على الوضع الصحي في البلاد وسط تحذيرات من منظمة اطباء بلا حدود بشأن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 دون توافر المستلزمات الطبية والمستشفيات المجهزة لعلاج المصابين به.

وأعلن قاسم محمد بحيبح، وزيرة الصحة بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، سابقا عن تعاقدات لشرء 12 مليون جرعة من اللقاحات إلا أن تلك التصريحات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

رسميا، سجل البلد الذي يعد 30 مليون نسمة نحو 3900 إصابة و820 وفاة جراء كوفيد-19.