شاهد: اشتباكات بين متظاهرين ضد إجراءات كورونا والشرطة الألمانية

وقعت اليوم الأحد اشتباكات بين متظاهرين ضد إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والشرطة في العاصمة الألمانية برلين.

ومرت مسيرة المئات من الناكرين لتأثيرات الفيروس الواسعة والمطالبين بإنهاء إجراءات الإغلاق المتعلقة به بمركز للقاح مما اضطر السلطات لإغلاقه مؤقتاً لأسباب أمنية.

وتدعو جماعة "موكب الحرية" التي شاركت في المسيرة إلى رفض جميع الإحراءات المتعلقة بالحد من انتشار الفيروس.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن المسيرة شهدت أيضاً مشاركة من أفراد يمينيين متطرفين.