فيديو: مسيحيو العراق يحتفلون بأحد الشعانين وسط ذكريات جحيم داعش

شارك الآلاف من المسيحيين في بلدة قراقوش العراقية اليوم في مسيرة للاحتفال بأحد الشعانين الذي يسبق احتفالات عيد الفصح حاملين سعف النخيل وأغصان الزيتون.

وتقع قراقوش على بعد 32 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الموصل التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عام 2014 ما أدى لفرار الآلاف ممن عاشوا في المنطقة.

وهاجر العديد من المسيحيين إلى إقليم كردستان أو دول أخرى ولم يعودوا إلى المنطقة المحيطة بالموصل رغم تحريرها من قبضة داعش عام 2016.

وكان البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، قد زار قراقوش ضمن زيارته إلى العراق خلال الشهر الجاري، حيث أقام قداساً في كنيسة الطاهرة الكبرى لتشجيع المسيحيين على البقاء في موطنهم.

يصادف أحد الشعانين بداية أسبوع الآلام الذي يختتم بعيد الفصح في ذكرى دخول المسيح إلى القدس قبل اعتقاله وصلبه طبقاً للعقيدة المسيحية.