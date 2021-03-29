شاهد: اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط إندونيسية

اندلع حريق هائل في واحدة من أكبر مصافي النفط في إندونيسيا، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص. وتم إجلاء ما لا يقل عن 500 شخص من قرية قريبة بعد اندلاع حريق هائل في مصفاة بيرتامينا بالونغان في مقاطعة جاوا الغربية بإندونيسيا.

وحثت السلطات السكان على التزام الهدوء والابتعاد عن النار. وأصيب أربعة من السكان بجروح أثناء مرورهم في المنطقة بحروق وتلقوا العلاج في مستشفى إندرامايو الإقليمي.

وقال مسئولو بيرتامينا إن سبب الحريق لم يتضح بعد، لكن كان هناك برق وأمطار غزيرة وقت اندلاع الحريق الهائل.

وأظهرت تقارير تلفزيونية انفجارات وأعمدة كثيفة من الدخان الأسود وألسنة اللهب البرتقالية تملأ السماء.

وقال إفكي سوكاريا، سكرتير شركة "بي تي" لتكرير البتروكيماويات، في بيان صحفي " قمنا بإغلاق طبيعي للسيطرة على تدفق النفط ووقف انتشار الحريق".