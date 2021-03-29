بريطانيا: نسب التطعيم لدى العجائز من أصحاب البشرة السوداء أقل ب7 مرات من البيض

أظهرت أرقام جديدة نشرتها وكالة بريطانية مختصة ونشرت اليوم، الإثنين، أن نسبة التطعيم ضدّ كوفيد-19 وسط العجائز من أصحاب البشرة السوداء (من خلفية إفريقية) أقلّ بسبع مرات من البريطانيين البيض.

وتلقى أكثر من 30 مليون شخص في المملكة المتحدة -أي نحو 57 بالمئة من البالغين- جرعة أولى من اللقاح. غير أن هناك استفهاماً حقيقاً حول بطء يشوب عمليات التطعيم لدى مجموعات عرقية أقلوية.

وقال المكتب الوطني للإحصائيات أن بين الناس الذي يبلغ سنّهم 70 أو يزيد عن ذلك، كانت نسبة التلقيح هي الأضعف في المجموعات السكانية ذات الأصول الإفريقية.

وبلغت تلك النسبة 58.8 بالمئة لدى الأشخاص الذين يقدّمون أنفسهم كأشخاص من أصول إفريقية و68.7 بالمئة للذين يقدمون أنفسهم من أصول كاريبية. أما بالنسبة للباكستانيين فالنسبة بلغت 74 بالمئة و72.7 بالمئة من بنغلادش. وهذه النسب منخفضة بشكل واضح مقارنة بالنسب وسط البريطانيين البيض وبلغت 91.3 بالمئة.

ولم تقدّم الوكالة شرحاً عن التفاوت في تلك النسب.

وقالت النائبة ليلى موران، التي ترأس لجنة مؤلفة من جميع الأحزاب المشاركة في البرلمان تختص بشؤون فيروس كورونا، إن الأرقام "تدق ناقوس الخطر"، خصوصاً وأن هؤلاء الناس معرضون لخطر أكبر.