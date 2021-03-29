منظمة الصحة العالمية "تستبعد تماما" أن يكون فيروس كورونا قد تسرب من مختبر

استبعد تقرير خبراء منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة بمدينة ووهان الصينية احتمال انتقال الفيروس إلى البشر نتيجة حادث مخبر.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد اتهمت مخبر ووهان لعلم الفيروسات، الذي يجري أبحاثًا حول مسببات الأمراض الخطيرة للغاية، بتسريب الفيروس طوعا. وأشار الخبراء في تقريرهم إلى أنهم لم يدرسوا حالة التسريب الطوعي، واعتبروا وقوع حادث "غير محتمل للغاية".

ويؤكد تقرير الخبراء الذين قال البعض إنهم لم يكن لديهم المجال الكافي للعمل بحرية خلال فترة الأسابيع الأربعة لإقامتهم في ووهان، الاستنتاجات الأولية التي قدّموها في التاسع من شباط/فبراير في المدينة الصينية التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى.

وفي التقرير، أشار الخبراء إلى أنهم لم يدرسوا فرضية التسريب العمد، واعتبروا أن التسرّب جراء حادث مختبر "مستبعد تماما".