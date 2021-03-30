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تنزانيا

45 قتيلا في تدافع خلال مراسم تكريم رئيس تنزانيا الراحل جون ماغوفولي

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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أفراد من قوات الدفاع الشعبية التنزانية ينقلون نعش الرئيس التنزاني الراحل جون ماجوفولي لدفنه بعد قداس الوداع في ملعب ماجوفولي في تشاتو- تنزانيا.
أفراد من قوات الدفاع الشعبية التنزانية ينقلون نعش الرئيس التنزاني الراحل جون ماجوفولي لدفنه بعد قداس الوداع في ملعب ماجوفولي في تشاتو- تنزانيا.   -   حقوق النشر  أ ف ب
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أعلنت الشرطة التنزانية الثلاثاء مقتل 45 شخصا في تدافع شهدته دار السلام في 21 آذار/مارس أثناء تأبين الرئيس الراحل جون ماغوفولي.

وقال قائد شرطة منطقة دار السلام لازارو مامبوساسا "كان هناك الكثير من الأشخاص الذين أرادوا دخول الملعب ولم يتحلَّ بعضهم بالصبر. حاولوا الدخول عنوة ما نجم عنه تدافع. قتل 45 شخصا في الحادثة".

وأفاد ذات المتحدث أن خمسة من القتلى ينتمون لعائلة واحدة. وأُعلن في وقت سابق عن مقتل امرأة وأربعة أطفال في الحادث الذي وقع في ملعب أوهورو، لكن دون أن يتم الإعلان حينها عن العدد الكامل للقتلى. وتابع مامبوساسا إن العشرات جرحوا في التدافع لكن خرج معظمهم من المستشفى.

واصطف عشرات الآلاف في شوارع دار السلام هذا الشهر لوداع ماغوفولي الذي أعلنت الحكومة عن وفاته فجأة جراء مرض غامض في 17 آذار/مارس.

وبكى الناس وألقوا الورود على نعشه بينما نقل ضمن موكب عسكري من كنيسة إلى ملعب أوهورو، وهو أول موقع وضع فيه جثمانه ليتمكن المعزون من إلقاء نظرة الوداع عليه.

ووقع التدافع في اليوم الثاني من مراسم تكريم الرئيس الراحل في ملعب أوهورو.

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توفي ماغوفولي عن عمر ناهز 61 عاما جراء ما قالت السلطات إنها مشكلة في القلب، بعدما تغيّب لأسباب غامضة لنحو ثلاثة أسابيع وسط تساؤلات بشأن إن كانت وفاته ناجمة عن ما قالت المعارضة إنها إصابته بكوفيد-19.

المصادر الإضافية • أ ف ب