شاهد: كاميرات المراقبة ترصد جريمة كراهية ضد سيدة آسيوية في نيويورك

أظهرت مقاطع فيديو كاميرات المراقبة، خارج مبنى سكني في وسط مانهاتن، رجلا يركل سيدة أسيوية بعد توجيه عبارات لها وصفتها شرطة نيويورك بجريمة كراهية جديدة تجاه الأقلية الآسيوية.

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا، في وضح النهار، يوم الإثنين، حيث قام الرجل بركل السيدة البالغة من العمر 65 عاما على الأقل ثلاث مرات بعد وقوعها على الأرض، كما تعمد ركل الرأس بشكل خاص.

وطلبت الشرطة من السكان التعرف على المهاجم لملاحقته قانونيا. وتم نقل الضحية إلى المستشفى فورا بعد الحادث فيما وصفت الشرطة إصابات السيدة بالخطيرة.