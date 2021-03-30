بشار الأسد يعود لمزاولة عمله بعد شفائه وزوجته من فيروس كورونا

صرح مكتب الرئيس السوري، إن بشار الأسد وزوجته تعافيا من كوفيد-19 وعادا إلى مزاولة مهامهما الاعتيادية يوم الثلاثاء، بعد ثلاثة أسابيع من إصابتهما بفيروس كورونا.

وبحسب البيان، فقد خضع الزوجان لاختبار pcr وجاءت النتائج سلبية، كما اختفت الأعراض المصاحبة للفيروس.

وكان الأسد البالغ 55 عاما، وزوجته أسماء التي تصغره بعشر سنوات قد خضعا للعزل في 8 من أذار/ مارس الماضي.

زيادة حادة في أعداد المصابين بكوفيد-19 في سوريا

تشهد سوريا زيادة حادة في عدد الإصابات بوباء كوفيد-19. في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت وسائل إعلام رسمية أن وحدات العناية المركزة في مستشفيات الدولة في دمشق قد بلغت ذروتها وتم استدعاء الطاقم الطبي للعمل في حالة تأهب للتعامل مع مرضى فيروس كورونا.

وسجلت السلطات السورية حتى الآن أكثر من 18 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و1247 حالة وفاة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا.