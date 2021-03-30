كوفيد-19: برلين وميونخ تعلّقان استخدام أسترازينيكا

علّقت السلطات الصحية في برلين وميونخ في ألمانيا استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، والذي يصنعه العملاق السويدي-البريطاني، لمن تقل أعمارهم عن 60 عاماً، بعد تقارير عن تجلّط دموي تبع عمليات التطعيم.

وقال ديليك كالايسي، أكبر مسؤول صحي في الولاية، الثلاثاء، إن القرار اتخذ كإجراء احتياطي قبل اجتماع سيعقده ممثلون عن الولايات الألمانية الست عشرة، وذلك بعد إعلان وكالة الأدوية عن تسجيل 31 حالة من التجلط الدموي "النادر" (سجلت عشر حالات إضافية عن أمس) واجهها أناس تم تطعيمهم مؤخراً.

وتوفي 9 أشخاص من بين هؤلاء بحسب وكالة الأدوية الألمانية. وفي معظم الحالات باستثناء حالتين فقط، تعرضت نساء للجلطات، وكانت أعمارهن تترواح بين 20 و63 عاماً. وسابقاً خلال آذار/مارس دفعت تقارير حول تجلّط دموي غير اعتيادي (خصوصاً الرأس) بعض الدول الأوروبية إلى تعليق استخدام أسترازينيكا لفترة معينة.

وقالت وكالة الدواء الأوروبية بعد إجراء تقييم إن فعالية اللقاح أكثر من أضراره، معطية الضوء الأخضر لبلدان الاتحاد الـ27 بإعادة استخدامه. مع ذلك مددت بعض الدول تعليقه ريثما تنتهي من دراسات تجريها عليه بشكل مستقل عن الاتحاد الأوروبي.

وسابقاً صباح اليوم، أعلن مركزان طبيان حكوميان في برلين توقفهما عن إعطاء لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا للعاملين فيهما من النساء ولا تتخطى أعمارهن الـ55. ودعا مدراء 5 جامعات في غرب ألمانيا إلى تعليق استخدام اللقاح للنساء الأصغر سنّاً، متحدثين عن مخاطر وقوع جلطات دموية. وحتى الآن استخدمت ألمانيا تقريباً 2.7 مليون جرعة من أسترازينيكا.