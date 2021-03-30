جونسون أند جونسون ستبدأ تسليم لقاحها إلى أوروبا في 19 نيسان/أبريل

سيسلم لقاح جونسون أند جونسون الأمريكي إلى أوروبا اعتبارا من 19 نيسان/أبريل على ما ذكر المختبر الإثنين. وأصبح هذا اللقاح في منتصف آذار/مارس الرابع الذي يحصل على الضوء الخضر من الوكالة الأوروبية للأدوية بعد لقاحات فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا. واللقاح مستخدم حاليا في الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا فقط إلا أنه حصل على ترخيص في كندا أيضا.

وللسماح بزيادة الانتاج وتلبية الطلب أبرمت جونسون أند جونسون في الأشهر الأخيرة عقودا مع مختبرات وتعاقدت مع شركات من الباطن في أوروبا.

وستأتي المادة الفاعلة التي تعطي اللقاح فعاليته من موقع جونسون أند جونسون في لايدن في هولندا.

وطلب الاتحاد الأوروبي الحصول على 200 مليون جرعة من المختبر الأمريكي مع إمكان طلب 200 مليون إضافية. ومن المنتظر أن يوفر المخبر الأمريكي في الربع الثاني من السنة حوالي 55 مليون جرعة للاتحاد الأوروبي على ما أعلنت اورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية في منتصف آذار/مارس. أما المختبر فلم يكشف عن جدول زمني محدد لتسليم الجرعات هذه.

وخلافا للقاحات الأخرى المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية يعطى اللقاح بجرعة واحدة بدلا من اثنتين ويمكن أن يخزن في براد عادي. وتعهدت الشركة ان تبيعه بسعر الكلفة.