مقتل أكثر من 500 مدني في ميانمار منذ الانقلاب

قتل أكثر من 500 مدني، بينهم عدد كبير من الطلاب والمراهقين، على أيدي قوات الأمن في ميانمار منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في 1 شباط/فبراير، بحسب ما أعلنت الثلاثاء "جمعية مساعدة السجناء السياسيين".

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان "لقد وثّقنا 510 حالات وفاة"، محذّرة من أنّ عدد القتلى "ربّما يكون أعلى من ذلك بكثير" في وقت لا يزال فيه المئات ممّن اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين في عداد المفقودين.

ويأتي الإعلان عن هذه الحصيلة المروّعة بعدما أدانت الأسرة الدولية القمع الدموي الذي تمارسه قوات الأمن في ميانمار، حيث حصدت عطلة نهاية الأسبوع الفائت أكبر عدد من الضحايا منذ الانقلاب، إذ تخطّت حصيلة القتلى المدنيين أكثر من 120 قتيلاً، ودعت بريطانيا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الوضع في ميانمار سيعقد الأربعاء، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية.

وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش قال الإثنين، إنّه من غير المقبول بتاتاً رؤية استخدام هذا المستوى من العنف ضدّ الناس، ومقتل هذا العدد من الأشخاص وهذا الرفض العنيد للقبول بضرورة الافراج عن كل السجناء السياسيين، وجعل البلاد تعود إلى المسار الديموقراطي الانتقالي، وأضاف قوله: "نحتاج إلى مزيد من وحدة الصف والتزام أكبر من الأسرة الدولية للضغط، بغية التوصل إلى قلب الوضع".

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الفائت أكبر عدد من القتلى منذ الانقلاب، مع سقوط ما لا يقل عن 107 قتلى السبت، بينهم 7 أطفال، و13 قتيلاً الأحد، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين فرض عقوبات جديدة على ميانمار، مع تعليق فوري لاتفاق تجاري إلى حين عودة حكومة منتخبة ديموقراطيا الى السلطة.

وقالت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي إنّ الإدارة قرّرت تعليق كل ارتباط للولايات المتحدة مع ميانمار، بموجب الاتفاق-الاطار للعام 2013 حول التجارة والاستثمار مع مفعول فوري، مضيفة القول إن هذا التعليق سيبقى سارياً إلى حين عودة حكومة منتخبة ديموقراطياً. وكان بايدن أدان الأحد القمع الدموي "المشين جداً" للمتظاهرين في ميانمار، واصفاً إياه بـالأمر المروّع.