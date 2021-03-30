بعدد من الشعارات ولحظات صمت، كرم حوالي مائة مناهض للانقلاب العسكري في ميانمار نجارا يبلغ من العمر 42 سنة، قتل برصاص قوات الأمن نهاية الأسبوع الماضي، عندما كان يقود دراجته النارية. وأصيب كياو هتاي برصاصة في الصدر، عندما كانت وحدات من عناصر الشرطة والجنود تقتحم مدينة داواي الصغيرة، وفتحت النار عشوائيا على ما يبدو. وهذا هو سابع شخص يقتل في المدينة خلال الاضطرابات الأخيرة، بحسب وسائل إعلام محلية. وشهد يوم السبت سقوط أعلى حصيلة لعدد القتلى في يوم واحد، منذ بدأت قوات الأمن في قمع المظاهرات المناهضة للانقلاب.