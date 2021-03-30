شاهد.. عودة "إيفرغيفن” لمسارها يُطلق سراح السفن العالقة في قناة السويس

بدأت السفن المكدسة بالحاويات في مدينة السويس بالإبحار شمالاً عبر قناة السويس، يوم الثلاثاء. وقالت شركة ليث أيجنسيز، مزودة الخدمات في قناة السويس، إن أكثر من ثلاثين سفينة خرجت من القناة إلى البحر الأحمر منذ إعادة فتح الممر المائي للملاحة في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش) يوم الإثنين، والتي كانت تنتظر تعويم سفينة الحاويات الضخمة “إيفرغيفن” التي سدت قناة السويس.

فرق الإنقاذ التي تمكنت من تحرير “إيفرغيفن” التى أوقفت التجارة العالمية عبر قناة السويس، وضعت نهاية لأزمة عصفت لمدة أسبوع بأحد أكثر الشرايين البحرية حيوية فى العالم.

وتسبب جنوح السفينة في جانب ضيق من القناة منذ يوم الثلاثاء الماضي، في خسائر يومية للتجارة البحرية تقدر بمليارات الدولارات.

وتخضع السفينة لفحص فني شامل خلال الساعات المقبلة لتتمكن من الحصول على تصديق بالتحرك والمرور، علماً أن السفينة “إيفرغيفن” تتحرك باستخدام المحركات صوب منطقة البحيرات المرة، وهي امتداد واسع من المياه في منتصف الطريق بين الطرفين الشمالي والجنوبي للقناة.

وقال أحد المرشدين البارزين في القناة، دون الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى الصحفيين، لوكالة أسوشيتيد برس، إن الخبراء يبحثون عن علامات تدل على احتمال حدوث أضرار ويحاولون تحديد سبب جنوح السفينة.