مبتكر سلسلة "غايم أوف ثرونز - لعبة العروش" جورج مارتن يفكر في تصوير فصل جديد

وقّع جورج ر. ر. مارتن، مبتكر عالم "غايم أوف ثرونز، لعبة العروش"، اتفاقا لمدة خمس سنوات مع قناة "إتش بي أو" التلفزيونية لتطوير "محتويات جديدة" قد تشمل مغامرات جديدة ضمن هذه السلسلة التي حققت نجاحا عالميا كاسحا.

ويعمل مارتن وهو مؤلف روايات "إيه سونغ أوف أيس أند فاير" (أغنية الجليد والنار) التي اقتُبس منها مسلسل "صراع العروش"، حاليا على اقتباس جديد لمقدمة للسلسلة بعنوان "هاوس أوف ذي دراغون" تدور أحداثها قبل ثلاثة قرون من العمل الأساسي. ومن المقرر طرح السلسلة الجديدة في العام 2022.

وأعلنت مجموعة "وورنر ميديا" المالكة لـ"اتش بي أو" الإثنين في بيان أن المؤلف وقع "عقدا شاملا لمدة خمس سنوات" بهدف "تطوير محتوى لحساب اتش بي أو واتش بي أو ماكس"، خدمة الفيديو على الطلب التابعة للقناة. غير أن البيان لم يوضح ما إذا كان هذا العقد يتناول مشاريع أخرى ضمن عالم "غايم أوف ثرونز"، السلسلة التي حققت نجاحا كبيرا في هذا العالم، إذ حصدت 59 جائزة "إيمي" خلال مواسمها الثمانية، ما يرجح الاستمرار في إنتاج مسلسلات مشتقة منها.

وذكرت مجلة "ذي هوليوود ريبورتر" المتخصصة أن العقد المقدرة قيمته بعشرات ملايين الدولارات، يشمل قصة الملكة المحاربة نيميريا التي هيمنت لألف عام قبل أحداث "غايم أوف ثرونز"، وستحمل عنوانا غير نهائي هو "10000 شيبس".

وثمة مشاريع أخرى قيد الدرس حاليا بينها "9 فويدجز" لمبتكري مسلسل "روم" التاريخي، وقصة قاتمة تدور أحداثها في حي سيئ السمعة في كينغز لاندينغ.

وتسري أنباء أيضا عن التحضير لمسلسل تلفزيوني مقتبس من "تايلز أوف دانك أند إيغ"، وهو ديوان كتب من لجورج ر. ر. مارتن عن فارس تائه ومرافقه.

في المقابل، أكدت "وورنر ميديا" في بيانها أن الكاتب سيكون جزءا من فريق إنتاج لمشروعين تعد لهما "إتش بي أو" مستوحيين من أعمال لكاتبين آخرين لروايات خيالية وهما "هو فيرز أوف ديث؟" لنيدي أوكورافور و"رودماركس" لروجر زيلازني. كذلك يشارك مارتن في مشروع لحساب "نتفليكس" مقتبس من إحدى أولى رواياته بعنوان "ساندكينغز".

ويثير هذا النشاط المكثف للكاتب البالغ من العمر 72 عاما، مخاوف لدى عشاق سلسلة كتب "إيه سونغ أوف أيس أند فاير" من تأخر إنجاز السلسلة الأدبية التي بدأت قبل ثلاثة عقود، بعدما طغى عليها نجاح المسلسل التلفزيوني.