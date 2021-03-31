مشى طلاب جزائريون ومعلمون وأكاديميون في مسيرة في العاصمة الجزائرية، مثل كل يوم ثلاثاء، مطالبين بإطلاق سراح سجناء الرأي، ومؤكدين على التعددية ووحدة صفّ الحراك المؤيد للديمقراطية...