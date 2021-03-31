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من المسيرة في العاصمة الجزائر

مشى طلاب جزائريون ومعلمون وأكاديميون في مسيرة في العاصمة الجزائرية، مثل كل يوم ثلاثاء، مطالبين بإطلاق سراح سجناء الرأي، ومؤكدين على التعددية ووحدة صفّ الحراك المؤيد للديمقراطية...

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