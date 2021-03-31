بايونتيك وفايزر تؤكدان أن لقاحهما ضد كوفيد فعال 100% لمن هم بين 12 و15 عاما

أعلنت شركتا فايرز وبايونتيك الأربعاء أن لقاحهما ضد كورونا فعال بنسبة 100 بالمئة لدى الشباب الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، وعبّرا عن أملهما في بدء تطعيم هذه الشريحة قبل العودة المدرسيّة القادمة.

وقال المختبران في بيان إن تجارب المرحلة الثالثة التي شملت 2260 شخصا من تلك الفئة "أظهرت فعالية بنسبة 100 بالمئة واستجابات قوية للأجسام المضادة"، وأوضحا أنهما طلبا من السلطات المختصة ترخيص اللقاح للشباب.