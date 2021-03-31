الأردن يعلن عن خطة جديدة لمواجهة أزمة كورونا بتكلفة 630 مليون دولار

أعلنت الحكومة الأردنية الأربعاء أنها ستضخ نحو 630 مليون دولار عبر برامج مختلفة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا عن المواطنين.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال إيجاز صحفي "القيمة الإجمالية لهذه البرامج التي قررتها الحكومة اليوم بأوجهها المختلفة تبلغ حوالى 448 مليون دينار أردني (نحو 630 مليون دولار)".

وتشمل الإجراءات "تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والتخفيف من الآثار والتداعيات على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية".

وأضاف الخصاونة أنه سيتمّ من ضمن هذا المبلغ "ضخ سيولة في السوق بسقف 240 مليون دينار أردني (نحو 338 مليون دولار) تمثل متأخرات، ورديات ضريبية، وبدل استملاكات".

وعبّر الخصاونة عن أمله في أن تخفّف هذه الإجراءات من تداعيات جائحة كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين في الإيجاز الصحفي إن الإجراءات التخفيفية الجديدة "ستمكن الحكومة من توفير أكثر من 14500 فرصة تشغيل حتى نهاية العام، بالإضافة إلى حماية فرص العمل لأكثر من 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاص".

وتركت أزمة كوفيد-19 آثارا سيئة على الاقتصاد الأردني، بسبب القيود والإغلاق. وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15,7 في المئة. وارتفع معدل البطالة عام 2020 ليصل إلى نحو 23 بالمئة، في بلد يتجاوز دينه العام 102 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وسجلت المملكة الثلاثاء 96 وفاة و7751 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 605 آلالف و6747 وفيات.

وقرّرت الحكومة الأحد تمديد حظر التجول الليلي والاستمرار بإجراءات منع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية حتى منتصف شهر أيار/مايو المقبل بعد تسجيل هذه الأرقام القياسية.

ويبدأ حظر التجول الليلي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي لغاية السادسة السادسة صباحا من كل يوم، إضافة إلى حظر شامل كلّ جمعة.