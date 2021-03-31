عدد الإصابات اليومية بكورونا في غزة يتجاوز الألف مجدداً

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأربعاء تسجيل أكثر من ألف اصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، لأول مرة منذ عدة أشهر، بعدما انخفض عدد المصابين إلى أقل من مئتين في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة فرانس برس "تم تسجيل 1061 اصابة جديدة بنسبة 29 % من العينات التي فحصت والبالغة 3651 عينة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في القطاع".

ويرتفع بذلك عدد مصابي كوفيد في القطاع إلى نحو 65500 بينما بلغ عدد الوفيات 610 حالات منذ بداية انتشار الوباء.

وذكرت وزارة الصحة أنها "سجلت بعض الحالات بالطفرة (النسخة المتحورة) البريطانية وحالتهم مستقرة" دون مزيد من التفاصيل.

وقال نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة مجدي ضهير إن "الوضع الوبائي بقطاع غزة خطير وهناك زيادة واضحة للحالات المصابة التي تدخل المستشفيات".

وأوضحت الوزارة أن ازدياد الاصابات "سيدفع لاتخاذ سلسلة من الاجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة الموجة الثانية من انتشار الفيروس".

وتسلم قطاع غزة ما مجموعه 81600 جرعة مقدمة من دولة الامارات العربية والسلطة الفلسطينية.

ووصل عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح إلى 20663 شخص في قطاع غزة الدي يبلغ عدد سكانه نحو مليونين و254 ألفًا،حسب بيان وزارة الصحة.

من جهتها قالت هيئة الفنادق والمطاعم في غزة في بيان إن "وزارة الداخلية أبلغتنا بوقف جميع الأنشطة وورش العمل والفعاليات والتجمعات داخل جميع المنشآت السياحية ابتداء من اليوم الأربعاء بسبب زيادة أعداد المصابين بكورونا".

وفرضت حكومة حماس التي تدير القطاع السبت الماضي إغلاقا يبدأ في التاسعة مساء وحتى الصباح للحد من تفشي الفيروس.

وفي رام الله بالضفة الغربية أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أن الوزارة تسلمت الثلاثاء "25 ألف جرعة جديدة من لقاح أسترازنيكا وهي الدفعة الأولى التي تصل من أصل 2 مليون جرعة اشترتها الحكومة الفلسطينية".

وأشارت في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية إلى "انخفاض طفيف بأعداد الوفيات ونسبة إشغال المشافي أصبحت أقل مما كانت عليه وهذا مؤشر جيد".

وكانت مناطق السلطة الفلسطينية عانت من عدد إصابات مرتفعة جدا مع إشغال المستشفيات بالكامل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها قامت حتى صباح الاثنين بتطعيم أكثر من 69 ألف فلسطيني بالجرعة الأولى في الضفة الغربية وقطاع غزة.