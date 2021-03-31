شاهد: تدريبات بطل العالم لسباقات الدرون

يستعد بطل العالم المراهق، كانغ تشانج هيون لسباق الطائرات بدون طيار في حقل أرز في كوريا الجنوبية، وتعتبر هذه الرياضة من أسرع وأكثر أنواع الرياضات حداثة.

المراهقون وسباق طائرة بدون طيار

عند إشارة البداية، انطلقت طائرة كانغ وزملاؤه الثلاثة بسرعة فائقة عبر مسار أقيم خصيصا على الأرض الجرداء في هواسونغ، جنوب سيول.

ويستخدم الطيارون أداة للتحكم في الطائرة مرتدين نظارات الواقع الافتراضي التي تمنحهم رؤية شاملة للطريق.

بعد ثلاث لفات، استغرقت حوالي دقيقة واحدة، انتهى السباق وبدأت مجموعة من المدربين والفنين بتحليل ودراسة بيانات رحلة الطيران.

وتعتمد عملية تحليق الطائرات، بدون طيار على كل من الهندسة الدقيقة ومهارة الطيار. كما تم تصميم كل طائرة من قبل أعضاء الفريق، وتصل سرعة الطائرة الواحدة إلى 170 كيلومترًا في الساعة.

ووفقًا لكانغ، فإن ردود الفعل السريعة، والحدة البصرية وساعات التدريب هي مفتاح النجاح في قيادة الطائرة.

ويقول الطيار الذي يبلغ 18 عاما: "هذه الصفات تعتبر الأفضل في سنوات المراهقة المبكرة حتى منتصفها". وتابع إن ردود أفعاله تتباطأ مع مرور كل عام، وأنه لا يستبعد التقاعد قبل بلوغ العشرين من عمره.

جزء من الثانية

وفاز كانغ، وهو في السادسة عشرة من عمره، باللقب العالمي في بطولة الطائرات بدون طيار 2019 في الصين، حيث نجح الطيارون الكوريون الجنوبيون بالدرجات الأولى.

وقال: "الحفاظ على الهدوء هو مفتاح الفوز لأن قرارًا في جزء من الثانية يمكن أن يحدد نتيجة السباق".

تسعى مدرسة كانغ الثانوية للترويج عن نفسها كمدرسة متخصصة للطائرات بدون طيار، مع كانغ كسفير لها، وتقدم دروسًا في القيادة لجذب المزيد من الطلاب. لكن جائحة كوفيد-19 عطلت وأجبرت الاتحاد الدولي للرياضة الجوية، ومقره سويسرا، إلى إلغاء بطولة العالم 2020.

دور مهم للقوات المسلحة العسكرية

لا تزال كوريا الجنوبية من الناحية الفنية في حالة حرب مع كوريا الشمالية المسلحة نوويًا، ويجب أن يخدم جميع الذكور الكوريين الجنوبيين القادرين جسديًا حوالي 18 شهرًا في الجيش قبل بلوغهم سن الثلاثين.

ومن الاستثناءات الوحيدة لخدمة الجيش أبطال الألعاب الآسيوية والحاصلين على الميداليات الأولمبية إلى جانب بعض مسابقات الموسيقى الكلاسيكية الدولية.

ويقول مدرب كانغ، كيم جاي هونغ، والذي قاد المنتخب الوطني في بطولة العالم 2019 ، إن مهارات كانغ يمكن أن تكون "ذات قيمة كبيرة" للقوات المسلحة.

يتمتع الجنوب بالتفوق التكنولوجي، ووفقًا لوزارة الدفاع، هناك أسطول من حوالي 800 طائرة بدون طيار لأغراض التدريب والقتال التجريبي.

ويضيف المدرب: "إن مهمة مراقبة وحدات الطائرات بدون طيار تعتمد أساسًا على التحكم بطائرة بدون طيار من خلال البث المباشر للكاميرا، وهو نفس الشيء بالنسبة لسباق الطائرات بدون طيار".