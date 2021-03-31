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العالم

خبراء في منظمة الصحة العالمية: اللقاحات الصينية ضد كورونا أظهرت أنها "آمنة"

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
Mark Schiefelbein
Mark Schiefelbein   -   حقوق النشر  Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن لقاحي مختبري سينوفارم وسينوفاك الصينيين ثبت أنهما آمنين وفعالين ضد فيروس كورونا، غير أنهما ما زالا بحاجة إلى المزيد من البيانات.

وأعلنت مجموعة الخبراء الاستراتيجية الاستشارية حول التلقيح في منظمة الصحة العالمية أن "اللقاحين أثبتا سلامتهما وأبرزا فاعلية جيدة ضد كوفيد-19 حين يكون المريض يظهر أعراضا، لكنه ما زال يتعين توافر بيانات (...) في ما يتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون أمراضا أخرى".