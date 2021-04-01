شاهد: عرض لأول فيديو لكاميرا ضابط شرطة أمريكي ضغط بركبته على رقبة جورج فلويد قبل سنة

تم لأول مرة في محكمة مينيابوليس في الولايات المتحدة، عرض الشريط المصور لكاميرا ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين، الذي ضغط بركبته على رقبة مواطنه جورج فلويد عند عملية اعتقاله يوم 25 أيار/مايو 2020.

والشريط المصور هو جزء من كومة من اللقطات المختلفة المصادر، رسمية كانت أو من هواة، وإفادات الشهود في محاكمة الضابط شوفين في قضية قتل.

وأظهر الفيديو كيف أن محاولة فلويد المزعومة بمحاولة تمرير بطاقة تلفونية زائفة، بقيمة 20 دولارا في سوق خلال أيار/مايو من السنة الماضية، تصاعدت تطوراتها، إلى توثيق شريط مصور مأسوي يوثق كل خطوة.

وفي فيديو شوفين الأخير هذا ترى كيف أخرج فلويد جسمة من السيارة، فيما يحاول ضابط للشرطة دفعه، ثم يطرحه أرضا.

ويبلغ شوفين 45 عاما وهو متهم بالقتل والقتل غير العمد، بحق جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما، بالجثم طيلة 9 دقائق و29 ثانية على رقبة فلويد، الذي كان وجهه على الأرض ومكبل اليدين بالأصفاد.

وقد تؤدي أخطر تهمة بحق ضابط الشرطة المطرود إلى إدانته بأكثر من 40 سنة سجنا.