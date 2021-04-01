شاهد: تفشي فيروس كورونا في إحدى المدن الصينية يفرض إجراء اختبارات فحصٍ على جميع السكان

قال مسؤولو الصحة في الصين يوم الخميس إن ستة أشخاص آخرين أصيبوا بكوفيد -19 في مدينة بجنوب غرب الصين على الحدود مع ميانمار.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي المؤكد في مدينة رويلي بمقاطعة يُونْنَانْ خلال اليومين الماضيين إلى 12 إصابة، من بينهم ثلاثة مواطنين من ميانمار.

قالت لجنة الصحة في مقاطعة يُونْنَانْ يوم الخميس إن 23 شخصًا آخرين أثبتت إصابتهم بكورونا دون ظهور أعراض الفيروس. ومن بين هؤلاء، يوجد 13 صينيا و 10 من مواطني ميانمار.

وقال مسؤولون إنه تم إجراء أكثر من 20 ألف اختبار حتى الآن.

تخطط سلطات المدينة لإجراء اختبارات الفحص لجميع سكان رويلي البالغ عددهم حوالي 210 آلاف شخص، كما تطلب منهم البقاء في المنزل لمدة أسبوع واحد.

وقد تم بالفعل إغلاق المجمع السكني الذي تم اكتشاف الإصابات فيه.

قضت الصين إلى حد كبير على انتقال فيروس كورونا بين المدن والمقاطعات وتتخذ إجراءات صارمة كلما ظهرت بؤرة جديدة للفيروس.