دونالد ترامب الإبن يشتري قصراً بملايين الدولارات قرب منزل والده بولاية فلوريدا

ذكرت صحيفة بالم بيتش بوست أن ترامب جونيور، (الإبن الأكبر للرئيس السابق دونالد ترامب) وصديقته كيمبرلي جيلفويل، دفعا 9.7 مليون دولار هذا الأسبوع لشراء قصر مساحته 11000 قدم مربع (1000 متر مربع) ويتكون من ست غرف نوم و 11 حماماً في بلدة جوبيتر، على بعد حوالي 20 ميلاً (32 كيلومترًا). من مجمع مار إيه لاغو حيث يعيش الرئيس السابق دونالد ترامب والسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب.

يقع المنزل في مجمع أميرالز غوف المسور وعلى الممر المائي بين السواحل. ويعيش أيضاً في هذا المجمع المكون من 888 منزلاً، مايك شميدت لاعب البيسبول الأمريكي في فريق واشنطن الوطني وماكس شيرزر والمغنية سيلين ديون مقيمة سابقة.

علاوة على سعر المنزل،على المقيمين الجدد دفع 195000 دولار كرسوم عضوية. يتميز المجمع بوجود مرسى يتسع لليخوت الكبيرة و 45 حفرة من ملاعب الغولف والتنس.

ترامب جونيور، 43 عاماً، هو نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، مجموعة أعمال العائلة. جيلفويل، 52 عاماً، شخصية سابقة في قناة فوكس نيوز وزوجة سابقة لجافين نيوسوم، الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا. كلاهما نشط في السياسة الجمهورية. وتربطهما علاقة منذ حوالي ثلاث سنوات.