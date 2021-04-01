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فرنسا

ماكرون وبن سلمان يدعوان إلى ضرورة تشكيل حكومة "ذات مصداقية" في لبنان لإخراجه من الأزمة

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
لرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إلى اليمين) وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (إلى اليسار) عقب مؤتمرهما الصحفي في قصر الإليزيه في باريس في 10 أبريل 2018
لرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إلى اليمين) وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (إلى اليسار) عقب مؤتمرهما الصحفي في قصر الإليزيه في باريس في 10 أبريل 2018   -   حقوق النشر  AFP
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أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان اللذين تباحثا الخميس، يتشاركان "الرغبة نفسها في رؤية حكومة ذات مصداقية" في لبنان لإخراجه من أزمته الحادّة.

وأضاف المصدر أنهما يعتبران أنّه لابدّ من حكومة "قادرة على تنفيذ خريطة الطريق للإصلاحات المطلوبة للنهوض، والتي التزم بها القادة السياسيون اللبنانيون"، مشدداً على أنّ تشكيلها "شرط لحشد مساعدة دولية طويلة الأمد".

وكانت مهمة تشكيل حكومة جديدة في لبنان أوكلت إلى رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في تشرين الأول/أكتوبر. وجاء ذلك بعدما استقالت حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب في آب/أغسطس عقب الانفجار الكبير الذي هزّ مرفأ بيروت (أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى)، وفي وقت يمر لبنان بأزمة اقتصادية بالغة الخطورة.

كما تباحث ماكرون ومحمد بن سلمان بشأن عدد من الملفات الشرق أوسطية، وفي مقدمتها ليبيا واليمن والملف النووي الإيراني.

وعرض ولي العهد السعودي للرئيس الفرنسي خططه لمبادرة "السعودية الخضراء" التي تنص على زراعة 10 مليارات شجرة، وتطوير الطاقات المتجددة.

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ولم يتمكن ماكرون من السفر إلى السعودية عام 2020 للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نهاية المطاف عبر تقنية الفيديو بسبب تفشي وباء كوفيد-19، ولكنه يتطلع إلى زيارة الخليج قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 2022.