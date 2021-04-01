مروان البرغوثي يدعم قائمة منشقة عن حركة فتح لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية

أعلن ناصر القدوة لوكالة فرانس برس الخميس أنه قدم إلى لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قائمة يدعمها القيادي في حركة فتح المسجون في إسرائيل مروان البرغوثي، للاقتراع التشريعي الذي يفترض أن يجرى في 22 ايار/ مايو المقبل وستكون الأولى منذ 15 عاماً.

وقال القدوة رئيس قائمة "الحرية" إن فدوى البرغوثي زوجة مروان البرغوثي تحتل المرتبة الثانية في هذه القائمة. وأضاف أن "وجود زوجته فدوى في المركز الثاني" هو الدليل على أن مروان البرغوثي يدعم القائمة.

وكانت الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قرر في الثامن من آذار/ مارس الماضي فصل القدوة، العضو في اللجنة المركزية لحركة فتح على خلفية قراره تشكيل قائمة مستقلة عن الحركة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال القدوة إنه أجرى مناقشات مطولة مع "شركاء ومؤيدين للأسير" البرغوثي المعتقل منذ نحو عقدين، أسفرت عن مواقف مشتركة حول "كل شيء تقريبا" بما في ذلك البرنامج والمرشحين.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت ليل الاربعاء الخميس إغلاق الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقالت إن 36 قائمة للترشح بينها ثلاث متنافسة لمؤيدين لحركة فتح كبرى الفصائل الفلسطينية، منذ بدء التسجيل في 20 آذار/ مارس، موضحة أنها قبلت طلبات 13 منها وتواصل دراسة باقي الطلبات.

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنها ستعلن كشفاً أولياً بأسماء القوائم والمرشحين في السادس من نيسان/ أبريل المقبل ليتاح الاطلاع عليها وتقديم اعتراضات امام اللجنة في حال وجدت.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي مرسوما حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في 22 أيار/ مايو، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو.

وإلى جانب قائمة "الحرية"، قدم التيار الإصلاحي في فتح الذي يقوده القيادي المطرود من الحركة إلى لجنة الانتخابات الاربعاء قائمة "المستقبل".

ودحلان شغل منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في غزة قبل أن تسيطر حركة حماس على إدارة القطاع في 2007 بعد فوزها في انتخابات 2006.

كما سجلت حماس قائمة تحمل اسم "القدس موعدنا"وتضم عدداً من أسرى الحركة في السجون الإسرائيلية .

وتجرى الانتخابات هذه المرة بنظام القوائم أي وفق التمثيل النسبي الكامل لاختيار 132 عضوا في المجلس الذي يعتبر البرلمان الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية.