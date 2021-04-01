منظمة مدافعة عن الديمقراطية تدين المحاولة الانقلابية في النيجر وتعتبرها "انتهاكا لسيادة القانون"

ندّدت منظمة "منتدى المجتمع المدني الإفريقي من أجل الديمقراطية" بالمحاولة الانقلابية التي أحبطتها قوات الأمن في النيجر يوم أمس الأربعاء، والتي وقعت قبل يومين من تسليم السلطة إلى الرئيس الجديد محمد بازوم.

وأكد الحسن هموش، رئيس "منتدى المجتمع المدني الإفريقي من أجل الديمقراطية" الذي يوجد مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل في بيان اطلعت يورونيوز على نسخة منه على أن المنظمة غير الحكومية " تدين بأشد العبارات المحاولة الانقلاية التي حدثت داخل القصر الرئاسي، وأحبطتها قوات الجيش" معتبرا إياها "عملا ينتهج أسلوبا رجعيا ويهدف إلى التشكيك في المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون في النيجر، والذي نجح للتو في تنظيم انتخابات حرة شفافة ويتجه نحو أول تناوب ديمقراطي بعد 60 عامًا من الاستقلال".

الحسن هموش، رئيس "منتدى المجتمع المدني الإفريقي من أجل الديمقراطية"/ بروكسل يورونيوز

كما دعا البيان إلى "تشجيع مواطني النيجر، على تمسكهم بسيادة القانون وولائهم للجمهورية" مضيفا " نؤكد مرة أخرى على التزامنا الراسخ بالدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون في إفريقيا" مشيدا في الوقت نفسه بدفاع "الحكومة النيجيرية على استعادة استقرار الأمن مما سمح للسكان بممارسة أعمالهم بحرية".

محاولة انقلاب فاشلة في النيجر

وأعلنت حكومة النيجر رسميا، الأربعاء، إحباطها محاولة انقلاب قبل أيام من تسليم السلطة إلى الرئيس الجديد دون الإفصاح عن تفاصيل حول الواقعة. وقالت الحكومة، في بيان، إنه "تم إحباط محاولة انقلابية داخل القصر الرئاسي، قبل أيام من تسليم السلطة إلى الرئيس الجديد محمد بازوم".

جاء ذلك عقب كشف وسائل إعلامية محلية ودولية، عن سماع إطلاق نار كثيف قرب القصر الرئاسي في عاصمة النيجر نيامي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وبدأ إطلاق نار كثيف حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي واستمر قرابة ساعة، بحسب تقارير إعلامية محلية.

الجمعة موعد تنصيب محمد بازوم رئيسا للنيجر

وتأتي المحاولة الانقلابية يومين قبل تنصيب محمد بازوم رئيسا للنيجر خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمدو إيسوفو، وهو أول تناوب ديمقراطي على السلطة في البلاد، التي عرفت 4 انقلابات عسكرية منذ استقلالها عام 1960.

وسيؤدي الرئيس المنتخب محمد بازوم، اليمين الدستورية، الجمعة على خلفية فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 فبراير/ شباط الماضي. وعمل بازوم (61 عاما)وزيرًا للخارجية في حكومة النيجر من 1995 إلى 1996 ومرة أخرى من 2011 إلى 2015. شغل منصب وزير الدولة في رئاسة الجمهورية من 2015 إلى 2016 ، وكان وزيراً للدولة للشؤون الداخلية بين 2016 وصيف 2020 ، عندما استقال للاستعداد للترشح للانتخابات الرئاسية 2020 .

السفارة الأمريكية تعلق خدماتها القنصلية حتى إشعار آخر

وأثارت محاولة الانقلاب مخاوف من وقوع مزيد من أعمال العنف بالتزامن مع تنصيب الرئيس المنتخب حديثا محمد بازوم الجمعة. حيث تواجه النيجر بالفعل تهديدات غير مسبوقة من متطرفين إسلاميين بالقرب من حدودها المضطربة مع مالي.

وقررت السفارة الأمريكية تعليق خدماتها القنصلية حتى إشعار آخر، وشجعت موظفيها على البقاء في منازلهم، فيما دعت السفارة الفرنسية رعاياها إلى البقاء في منازلهم.يأتي ذلك قبل حفل تنصيب بازوم المرتقب غداً الجمعة، في أول انتقال للسلطة إلى رئيس منتخب في البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في 1960.