شاهد: نزالات قوية لافتكاك الذهب في اليوم الثاني من بطولة غراند سلام للجودو في أنطاليا

افتتح رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فيزر رسميا بطولة غراند سلام للجودو المقامة في أنطاليا على مدى ثلاثة أيام من الأول إلى غاية الثالث من نيسان/أبريل.

وفي اليوم الثاني كان التألق تركيا فقد حقق المصارع فيدات البيرك أول ميدالية ذهبية لبلاده في هذه البطولة في وزن أقل منه 81 كغ.

و قدم البيرك عروضا قوية خلال التصفيات و إلى غاية النهائي أين تغلب على بطل غراند سلام طشقند الإيطالي كريتسان بارلاتي.

وصرح البيرك عقب فوزه "هذه البطولة مهمة للغاية، كان جميع رياضيينا جاهزين وآمل أن يتمكنوا من الفوز بالميداليات غدًا".

في وزن أقل من 73 كغ خاض البطل الأولمبي الإيطالي فابيو باسيلي نزالات قوية أظهرت مدى عزمه على تحقيق الفوز بالذهب، وواجه في النهائي مواطنه بيرم كانديمير وتغلب عليه ليفوز بأول ميدالية ذهبية له في بطولة غراند سلام.

وتلقى ميداليته من قبل رئيس اللجنة الأولمبية التركية أوغور إيردن.

وفي نهائي قوي للنساء في وزن أقل 63 كغ، واجهت البريطانية لوسي رينشال الفنزويلية إنريكيلس باريوس.

وحقتت البريطانية إنجازا بعدما نفذت على منافستها حركة وازاري لتفوز بأول ميدالية ذهبية لها على الإطلاق في بطولة جودو.

وتلقت ميداليتها من قبل نائب رئيس اتحاد اللعبة سيرجي سولوفي تشيك.

أما في وزن أقل من 70 كغ، حصلت الهولندية كيم بولينغ على أول ميدالية ذهبية لها منذ أكثر من عام. وتملك بولينغ 24 ميدالية في مختلف البطولات ما يجعلها واحدة من أفضل المصارعات في وزن أقل من 70 كغ.

وقالت بولينغ إنها شاركت في هذه البطولة من أجل "التحضير للبطولة الأوروبية ...وأداء المزيد من الجودو التكتيكي الذي لا يمكنني دائمًا القتال به".

وعن الفوز قالت "أنا سعيدة جدًا اليوم وأعتقد أن مدربي يمكن أن يكون فخورا لأنني فعلت بالضبط ما كنت بحاجة إلى القيام به ".

وبرز الرياضيون الأتراك بقوة في هذه البطولة وأظهروا شغفهم الكبير وحبهم لرياضة الجودو.

و بنزالات قوية قدم الفريق التركي عرضًا باهرا على أرضه، ما يفسر سبب اختيار اتحاد اللعبة لتركيا بشكل دوري لاحتضان هذه البطولات على مدار السبع سنوات الأخيرة.

ومع بقاء يوم أخر للبطولة لازال هناك حظوظ لدى المصارعين الأتراك لحصد المزيد من الميداليات في فئات الوزن الثقيل غدا.