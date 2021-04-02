الاتحاد الدولي للدراجات يعلن تأجيل سباق باريس للدراجات إلى أكتوبر القادم بسبب الوضع الصحي

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات عن تأجيل سباق باريس للدراجات الهوائية والذي كان من المقرر عقده في 11 أبريل/ نيسان الحالي إلى الثالث من شهر أكتوبر/تشرين الأول بسبب الوضع الصحي الذي فرضته جائحة كورونا.

ويعد سباق باريس روبيه واحد من بين أهم خمس مسابقات في عالم الدراجات وتم إلغاؤه في عام الماضي بسبب الجائحة كذلك.

وصرح مدير سباق " تور دو فرانس" كريستيان برودوم الذي يدير أيضا سباق باريس- روبيه لوكالة فرانس برس "كان من غير المعقول ألا يكون هناك باريس روبيكس للمرة الثانية خلال عامين".

وستشهد المسابقة التي تم إنشائها عام 1986 تنظيم أول نسخة نسائية في 2021 إذا لم يطرأ أي تغييرات على موعد تنظيمها.

و سيخصص يوم السبت في الثاني من شهر أكتوبر 2021 لإقامة سباق السيدات، يليه في اليوم الموالي سباق الرجال.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ديفيد لابارتينت "بالنسبة إلى الاتحاد الدولي للدراجات كان من المهم جدا أن يتم عقد كلا السباقين في عام 2021، ويسعدني إيجاد تواريخ جديدة مناسبة لجميع الأطراف''.

وكانت فرنسا قد أعلنت، الأربعاء، عن تشديد إجراءات الإغلاق العام المطبقة ضد جائحة كورونا منذ 19 مارس في 19 مقاطعة لتشمل البلاد بأكملها بدءا من السبت القادم ولمدة أربعة أسابيع.

وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إجراءات الإغلاق العام تشمل إغلاق المتاجر غير الأساسية وحظر حركة الأفراد لأكثر من عشرة كيلومترات من محيط إقامتهم بالإضافة إلى حظر التنقل بين المدن والأقاليم الفرنسية.

كما أعلن عن إغلاق دور الحضانة والمدارس لمدة ثلاثة أسابيع، ومن ضمنهما الأسبوعان المخصصان لعطلة عيد الفصح، وذلك من أجل كبح انتشار الوباء في البلاد.